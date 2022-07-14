جنبلاط يرد على نصرالله: ما هو المسموح والممنوع؟

ردّ رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي، وليد جنبلاط على خطاب أمين عام حزب الله، حسن نصرالله الإربعاء الواقع في 13 تموز.

وغرد جنبلاط عبر “توتير”، قائلا: “إن تصريح السيد حسن نصرالله وضع حدا لإمكانية التفكير بالوصول الى تسوية حول الخط ٢٣”.

وأضاف: “لقد دخل لبنان في الحرب الروسية الاوكرانية، لذا وتفاديا لاندلاعها فهل يمكن للسيد ان يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع”، مشيرا الى أن “ذلك أفضل من أن نضيع الوقت في والتخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم”.

ان تصريح السيد نصرالله وضع حدا لامكانية التفكير بالوصول الى تسوية حول خط ٢٣.لقد دخل لبنان في الحرب الروسية الاوكرانية ،لذا وتفاديا لاندلاعها فهل يمكن للسيد ان يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع وذلك افضل من ان نضيع الوقت في والتخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم #لبنان pic.twitter.com/W6dJaNd2sp — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 14, 2022