الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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جنبلاط يرد على نصرالله: ما هو المسموح والممنوع؟

منذ 11 دقيقة
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ردّ رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي، وليد جنبلاط على خطاب أمين عام حزب الله، حسن نصرالله الإربعاء الواقع في 13 تموز.

وغرد جنبلاط عبر “توتير”، قائلا: “إن تصريح السيد حسن نصرالله وضع حدا لإمكانية التفكير بالوصول الى تسوية حول الخط ٢٣”.

وأضاف: “لقد دخل لبنان في الحرب الروسية الاوكرانية، لذا وتفاديا لاندلاعها فهل يمكن للسيد ان يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع”، مشيرا الى أن “ذلك أفضل من أن نضيع الوقت في والتخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم”.

 

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