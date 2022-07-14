جهاد بقرادوني: لا يحق لأحد أن يتخذ بنفسه قراراً عن اللبنانيين

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب جهاد بقرادوني عبر “تويتر”، قائلا: “لا يحق لأي كان كائناً من كان أن يتخذ بنفسه قراراً عن اللبنانيين بمعزل عن إرادتهم”.

وأضاف: “لبنان هو دولة، لها مؤسساتها الدستورية الكفيلة وحدها باتخاذ القرارات نيابةً عن المواطنين وخاصةً قراري الحرب والسلم”!

كلام بقرادوني يأتي ردا على خطاب أمين عام حزب الله، حسن نصرالله الذي تطرق فيه الى ثروة لبنان البحرية والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وغيرها من الملفات الحساسة.

ولقي الخطاب معارضة كبيرة في داخل اللبناني من معظم الأطراف.

لا يحق لأي كان كائناً من كان أن يتخذ بنفسه قراراً عن اللبنانيين بمعزل عن ارادتهم،

لبنان هو دولة، لها مؤسساتها الدستورية الكفيلة وحدها باتخاذ القرارات نيابةً عن المواطنين وخاصةً قراري الحرب والسلم!#جهاد_بقرادوني — Jihad Pakradouni (@JihadPakradouni) July 14, 2022