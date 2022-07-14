الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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جهاد بقرادوني: لا يحق لأحد أن يتخذ بنفسه قراراً عن اللبنانيين

منذ ساعة واحدة
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غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب جهاد بقرادوني عبر “تويتر”، قائلا: “لا يحق لأي كان كائناً من كان أن يتخذ بنفسه قراراً عن اللبنانيين بمعزل عن إرادتهم”.

وأضاف: “لبنان هو دولة، لها مؤسساتها الدستورية الكفيلة وحدها باتخاذ القرارات نيابةً عن المواطنين وخاصةً قراري الحرب والسلم”!

كلام بقرادوني يأتي ردا على خطاب أمين عام حزب الله، حسن نصرالله الذي تطرق فيه الى ثروة لبنان البحرية والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وغيرها من الملفات الحساسة.

ولقي الخطاب معارضة كبيرة في داخل اللبناني من معظم الأطراف.

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