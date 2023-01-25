الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
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جورج البراكس عن إقفال المحطات: "لا تخافوا"!

منذ ساعة واحدة
محطة محروقات

محطة محروقات

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أكّدَ عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في حديث صحافيّ: “إنّ إقفال المحطات موقتٌ والناس يجب ألا يخافوا إذ إنَّ البضاعة موجودةٌ لكنَّ أصحابَ المحطات بانتظار تسعيرة جديدة من وزارة الطاقة؛ لأنَّ الدولار بالسوق يخلق هذه الفروقات، وكان الأجدى تسعير المحروقات بالدولار”.

وعُلم أنَّ معظم أصحاب محطات المحروقات في لبنان يرفعوا خراطيم الوقود وامتنعوا عن بيع المادة صباح اليوم -الأربعاء، بانتظار صدور جدول جديد لأسعار المحروقات يتناسب مع الارتفاع الكبير الذي يشهده سعر صرف الدولار، وذلك نتيجة الخسائر الكبيرة التي تتكبدها المحطات في ظلّ هذه التقلبات في الأسعار”.

وكان أصحاب المحطات قد طلبوا ليل امس من الشركات الموزعة للنفط، والتي تدير بعض المحطات أن تتوقف عن البيع غدًا مُطالبين وزارة الطاقة بتطبيق ما أتفق عليه سابقا لناحية الحدّ من خسائرهم نتيجة تفلّت أسعار الدولار.

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