جيري ماهر للـ LBCI: بهاء الحريري لم ولن يتواصل مع اي من مكونات هذه المنظومة الفاسدة

أكد مستشار بهاء الحريري جيري ماهر أن “ليس هناك أي ارتباط مع أي من هذه المكونات التي أوصلت لبنان الى ما وصل اليه ولا يمكن التعاطي مع أحد من هذه المنظومة السياسية ولن يكون هناك أي فرصة للتعامل معها”.

وتعليقاً على ما تم تداوله عن تنسيق عوني مع بهاء الحريري، قال في مداخلة له ضمن برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI: “من تحدث بكل بياناته انه ضد المنظومة الفاسدة لا يمكن ان يتعاطى مع هذه المكونات خصوصًا التيار الوطني الحر الذي تسبب تقريباً بـ60% من الكوارث التي يمر بها لبنان وساهم في تعزيز وصول حزب الله الى سوريا”.

وأشار الى أن “صوت بيروت انترناشونال مشروع اعلامي وطني يساهم في نقل الصورة الحقيقية ومساعدة اللبنانيين على الوصول الى قضاياهم من دون اي مساومة”.