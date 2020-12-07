جيري ماهر يوضح عن التنسيق العوني مع بهاء الحريري

غرّد مستشار الشيخ بهاء الحريري، جيري ماهر على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً “بدأت بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة بنشر خبر يفيد بأن هناك تنسيق عوني مع بهاء الحريري ولكننا نؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة و لم ولن يكون هنالك أي تنسيق مع تيار تسبب بإغراق لبنان بالظلام و تمكين حزب الله من السيطرة عليه وخسارة كل الدعم العربي والدولي”.

بدأت بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة بنشر خبر يفيد بأن هناك تنسيق عوني مع بهاء الحريري ولكننا نؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة و لم ولن يكون هنالك أي تنسيق مع تيار تسبب بإغراق لبنان بالظلام و تمكين حزب الله من السيطرة عليه وخسارة كل الدعم العربي والدولي. #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) December 7, 2020