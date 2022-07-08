جيمي جبور: التيار لا يريد وزارة الطاقة.. والانجاز الذي سيحصل قبل انتهاء عهد عون هو تغيير سلامة

رأى عضو تكتل لبنان القوى النائب جيمي جبور في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال وضمن برنامج “مع ديانا” أن لبنان دخل في مطبّات كثيرة ولكن سيقوم من جديد وهذه المرحلة ستمر، مضيفا ان الرئيس ميشال عون حذّر من الدخول في “جهنّم”، حيث أننا اليوم قد وصلنا الى عمق الازمة ومن الضروري الخروج منها، مشيرا الى ان الخروج من هذه الازمة يرتسم بحكومة جديدة ومجلس نواب جديد ورئيس جمهورية جديد وإرادة عند اللبنانيين والمسؤولين.

رئاسيا، قال جبور انه ليس من الضرورة ان يكون رئيس الجمهورية الجديد ينتمي الى التيار الوطني الحر، الا اننا نتشرف بذلك. وأضاف ان هناك الكثير من الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس عون، لافتا الى ان الانجاز الكبير الذي سيحصل قبل انتهاء عهد عون انه سيتم تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. كما واعتبر جبور ان “المايسترو” الذي أوصلنا الى جهنم هو رياض سلامة، لذلك يجب ان يرحل قبل انتهار العهد. وأكد ان قرار التمديد لرياض سلامة أتى بقرار من مجلس الوزراء في سنة 2017 ووافق الجميع عليه. وتابع ان التيار الوطني الحر يريد التدقيق الجنائي لمعرفة السبب الذي أوصلنا الى هذا الوضع، كما وان هذا التدقيق سيؤدي الى معرفة اين ذهبت الودائع، مؤكدا ان التدقيق الجنائي قد بدأ وهذا الملف يعتبر ايضا من الانجازات الكبيرة التي حصلت في عهد عون ورياض سلامة هو الانجاز الاكبر.

حكوميا، أكد جبور انه سيكون هناك حكومة جديدة قبل انتهاء عهد الرئيس عون، مشيرا الى ان النائب جبران باسيل لا يعطل تشكيلة الحكومة، مضيفا ان التيار الوطني الحر لا يريد وزارة الطاقة والمياه.

وفي سياق الحديث، لفت جبور ان التيار الوطني الحر يعترف انه كان على خطأ في الموافقة على التمديد لرياض سلامة وهذا الامر كلّف انهيار البلد ولذلك يجب محاسبة سلامه شخصيا وكل من حاميه اليوم من الطبقة السياسية. واعتبر ان كل من يغض النظر عن رياض سلامه يحميه.

وشدد جبور على ان التيار مع خطة تضعها الحكومة لاعادة ودائع الناس، مشيرا الى انهم لم يطّلعوا بعد على خطة التعافي التي وضعتها الحكومة.

وعن ملف الغاز والنفط، قال جبور ان لبنان يتمتع بالعديد من الثروات وملف الغاز والنفط يمكن ان يعيدوا للبنان ثقته امام المجتمع الدولي ويعيده الى الخارطة. ولفت الى ان خط 22 لم يقر ليتم التنازل عنه والخط الذي أقر هو خط 23، مضيفا ان ملف التفاوض مع الحدود البحرية مع اسرائيل هي منطقة اقتصادية وليست سيادية. وقال ان الخط المطروح اليوم ليس 22 ولا 23 بل ما بينهما وهو يراعي المصلحة اللبنانية وكل أركان الدولة مطلعة على الملف.

وعن ملف السلاح، أكد جبور انه ضد السلاح غير الشرعي، مشددا الى حصر السلاح بيد الدولة، الا ان هناك وقائع على الجميع ان يتعاطوا معها، وأدعو كل الاطراف ان تنادي بالاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان. ولفت الى اننا مع ان يتحمل حاكم مصرف لبنان المسؤولية وان يأتي شخصا جديدا ليتحمل المسؤولية النقدية وان يكون شخص وطني وليس مدعي عليه بالاختلاس.

واعتبر ان النائب جبران باسيل معاقب عليه اميركيا ونحن نفتخر بذلك.

ولفت جبور الى ان التيار ليس لديه مرشحا لرئاسة الجمهورية، مؤكدا ان اسم باسيل وارد حيث انه رئيس كتلة ولكنه الى حد الان ليس مرشحا للرئاسة.