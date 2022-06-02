جيمي جبور: لدينا ملاحظات كثيرة على ميقاتي!

أشار النائب جيمي جبور إلى أنه “يُفضَّل أن يكون موضوع اللجان النيابية توافقياً، لكي لا تتعقّد أمور الجلسة النيابية المقبلة”.

وأمل في حديث الى “صوت كل لبنان” أن “تشهد الاستشارات النيابية توافقاً على اسم بديل لرئاسة الحكومة”، مؤكداً “أن لا تداول في أسماء مرشحة حتى الآن، وأنّ أحداً لم يطرح على تكتل “لبنان القوي” حتى الساعة اسم الرئيس نجيب ميقاتي”.

واعتبر أنّ “تجربة حكومة التكنوقراط التي طُبّقت سابقاً كانت فاشلة، ولا يجب أن تتكرّر، لأن الأطراف لم تلتزم جميعها بوزراء تكنوقراط”.

وشدد على أن تكتل “لبنان القوي” “لن يرضى باستمرار التغطية التي يؤمّنها الرئيس ميقاتي لحاكم مصرف لبنان وللمنظومة المالية، ولا بأن يبقى الوضع المالي على ما هو عليه اليوم”، قائلاً: “لدينا ملاحظات كثيرة على ميقاتي ولدينا شروط كثيرة قبل الموافقة على تسمية رئيس حكومة”.

ولفت إلى أن “المطلوب اليوم تشكيل حكومة أفرزتها الانتخابات النيابية، كما يجب إعطاء فرصة للجميع ليتمثّلوا فيها، وإشراك الجميع بالحلول، لأن الوضع في لبنان لا يسمح بحكومة أكثرية هزيلة، تكون رهينة فريق ما وغير قادرة على أن تستمرّ بالحكم طويلاً”.