حبشي: حكماً باسيل فاسد

أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي أن “هناك نقاشات كثيرة حول موضوع رفع الدعم ولا يزال هناك آراء متضاربة ولكن لا يتمّ وضع النقاط على الحروف والدعم يجب أن يكون للأكثر فقراً”.

وأكد حبشي في مقابلة تلفزيونية أنه “كي لا يبقى الدعم سلّة مفخوتة يجب حلّ مسألة التهريب ويجب العمل على عدالة التوزيع كما يجب العمل على متابعة التخزين وضبطه عبر المراقبة والمسؤولية تقع على الحكومة والسلطة الموجودة”. ولفت إلى أن “على الحكومة أن تطرح مشروعاً أو خطّة لرفع الدعم إذ لا يمكن أن نستمر على هذه الحال ويجب أن يتمّ ترشيد الدعم”.

ورأى أن “هناك مشكلة جوهريّة في لبنان يجب أن تحلّ ويجب أن نجلب أموالاً إلى لبنان كذلك التوجّه الى إعادة هيكلة القطاع العام كي يتمكّن الـIMF من مساعدتنا”.

وسأل حبشي: “تعوّدنا أن نصرف من جيوب الناس ومن أين نأتي بالأموال بعد اليوم؟”

وقال: “حكماً رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل فاسد ولكن له حلفاء وأخصام فاسدين أيضاً فالسلطة متواطئة مع بعضها “حتى تمَشّي وضعا”.

واعتبر حبشي أنه “حبشي يجب العمل على قانون يمنع الوزراء من التحكم بوزاراتهم كما يُريدون”.