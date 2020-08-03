حبّ الله يطمئن الصناعيين: “سيدر أوكسيجين” هذا الأسبوع

الوزير عماد حب الله
الوزير عماد حب الله

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يترقب القطاع الصناعي إطلاق صندوق “سيدر أوكسيجين” (Cedar Oxygen) وهو صندوق مستقلّ للتمويل الصناعي بقيمة 175 مليون دولار، بهدف ابتكار حلول حيوية وفورية تؤمن التمويل الصناعي لشركات التصنيع.

وزير الصناعة عماد حبّ الله أعلن عبر “المركزية” أن الصندوق سيُطلق رسمياً هذا الأسبوع من مقرّ مصرف لبنان، بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة وإنجاز التواقيع القليلة المتبقية”.

وعما إذا كان يتخوّف من عراقيل قد تعوق إطلاق الصندوق، أكد حبّ الله أن “لا مخاوف لديه من أي عرقلة إطلاقاً”.

المفاوضات اللبنانية – العراقية: أما في ما يخصّ المقلب الآخر من الملف الصناعي الساخن”، أجاب حبّ الله عم آلت إليه المفاوضات مع العراق بعد اجتماع السراي الحكومي مطلع تموز الفائت، قال: نترك لرئيس الحكومة الإعلان عن نتائج المفاوضات مع الجانب العراقي في ما يخصّ “النفط مقابل السلع الغذائية”، كونه في صلب عملية التواصل مع الدولة العراقية في هذا الموضوع.

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المصدر المركزية
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