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حجار: لا نوافق على أي طرح لا ينطلق من مبدأ العدل والمساواة بين اللبنانيين والنازحين السوريين

منذ 41 دقيقة
الوزير هيكتور حجار

الوزير هيكتور حجار

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إجتمع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR إيفو فرايجسن ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان WFP عبدالله الوردات للبحث في موضوع زيادة المساعدات النقدية المخصصة للنازحين السوريين في لبنان.

وخلال الإجتماع، ذكر حجار بـ”الأعباء الكبيرة” التي تكبدها الشعب اللبناني منذ أكثر من 11 عاما نتيجة النزوح السوري”، وشرح “الوضع الراهن بالتفصيل، من توتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين إلى إضراب موظفي القطاع العام المستمر وتدهور قيمة رواتبهم ومعضلة سعر الصرف، والتحركات المطالبة بإيجاد حلول سريعة لمساعدة الشعب اللبناني الذي أرهقته الأزمات المتتالية”.

وشدّد حجار على “عدم الموافقة على أي طرح لا ينطلق من مبدأ العدل والمساواة بين اللبنانيين والنازحين السوريين الموجودين على أرضه وبضيافته”.

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