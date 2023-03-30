حجار: لضرورة تنظيم مؤتمر لبحث ملف النازحين

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حجار مفوّض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيش على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي، حيث استمع إلى مشاهدات الوفد خلال زيارته إلى لبنان.

وقدّم حجار شرحاً مفصّلاً للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية، بالإضافة إلى نظرة الدولة اللبنانية لملف النازحين السوريين.

وفي هذا الإطار، أوضح حجار أنّ “لبنان قدّم دعماً كبيراً للنازحين منذ 11 عاماً، علماً أنّ صفة النزوح لا تنطبق على كل السوريين الموجودين في لبنان، إذ أنّ قسماً كبيراً منهم يتنقل بين البلدين بحرية ويتلطى خلف صفة “النازح” للاستفادة المادية”.

وأطلع حجار الوفد على “ضرورة تنظيم مؤتمر مخصّص للبحث بهذا الملف، يبدأ بقراءة معمقة للأسباب المتعددة لوجود السوريين في لبنان والإنطلاق منها للبحث عن حلول جدية لهم، بهدف عودتهم إلى سوريا أو إعادة توطينهم في دولة ثالثة”.

وعلى الصعيد السياسي، وتحديداً الاستحقاق الرئاسي، أكد حجار على “ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت”، لافتاً إلى أنّ “أزمتنا في لبنان هي في النظام، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية لن يكون وحده الحل لمشاكلنا”، متمنّياً أن “يلتقي اللبنانيون على إيجاد حلول جدية ومستدامة”.