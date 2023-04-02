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حجّار ردًا على المفوض الأوروبيّ: لعقد مؤتمر دوليّ وتمييز "النازح" عن "المُقيم"

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 2 - أبريل - 2023 10:22 مساءً
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار

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ردّ وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار في سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر”، على ما قاله مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، بأنّ “الأزمة الحالية في لبنان ليست بسبب اللاجئين السوريين”.

وتوجّه حجار إلى لينارتشيتش، بالقول: “سيدي الكريم لينارتشيتش لقد ذكرت خلال مؤتمرك الصحافي في بيروت أنّ الأزمة الحالية في لبنان من الناحية المالية والتضخّم ليست بسبب النازحين السوريين. طبعًا، النزوح السوري لا يتحمّل وحده مسؤولية ما وصلنا إليه اليوم في لبنان، ولكن يتحمّل جزءًا لا بأس به”.

وأضاف: “فقد استفاد النازحون السوريون على مدى سنوات من المواد الغذائية المدعومة من خزينة الدولة اللبنانية التي تغذّيها ضرائب اللبنانيين، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم على الدواء الكهرباء والمحروقات”.

وتابع: “كما تحمّل لبنان أعباء كبيرة على الصعيد البيئي مع ارتفاع كلفة رفع النفايات التي ازدادت بشكل كبير ناهيك عن الضغط على شبكات الصرف الصحي. ولا يمكن أن ننسى كلفة الحفاظ على الأمن وضبط الحدود البريّة والبحريّة في محاولة لمنع التسلّل إلى لبنان والهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى أوروبا”.

وقال حجار: “لجميع الأسباب التي ذكرتها وغيرها، أدعو إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة كل الأطراف المعنيين بهدف تحديد النازحين السوريين الحقيقيين، وتمييزهم عن “المقيمين” لأسباب اقتصادية أو لأسبابٍ أخرى وتحديد أعدادهم والعمل على خطّة متكاملة لإعادتهم إلى بلدهم أو إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث”.

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