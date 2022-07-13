الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حراك المتعاقدين لبري: لتسيير عدالة الدولة التوزيعية على مختلف الطبقات الاجتماعية

منذ 37 دقيقة
حراك المتعاقدين

حراك المتعاقدين

A A A
طباعة المقال

وجّه حراك المتعاقدين رسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبه فيها بالتدخل لتسيير وتعميم “عدالة الدولة التوزيعية على مختلف شرائح الطبقات الاجتماعية والعمال ومن بينها طبقة المعلمين متعاقدين وملاكا ومستعانا به واجرائي وصناديق مدارس والاجراء والعاملين في المدارس والثانويات من خلال دفع مستحقات المتعاقدين ورواتب الملاك وباقي الشرائح على نفس مستوى وقيمة دفع رواتب القضاة أي ضرب المستحقات الشهرية للمتعاقدين والمستعان والاجرائي وغيرهم بـ٨(المستحقات الشهرية×8) وكذلك رواتب الأخوة الملاك”.

وأضاف: “غير ذلك سنعتبره ظلمًا وجورًا وتمييزًا عنصريًا في زمن أنتم احوج به إلى المعلمين من القضاة، في زمن يحتل فيه المعلم دور الريادة في عملية بناء الأوطان في مرتبة لا يصل إليها أي قاض فكيف بكم لا ترون ذلك ولا تتدخلون لوقف تمنع الدولة عن اعطاء الحق لأصحابه الحقيقيين من المعلمين والموظفين الذين ربما هم أكثر المتضررين من انهيار العملة والاقتصاد وفقدان قيمة الليرة ومعها المستحقات والرواتب”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف-تعبيرية
    توقيف 3 أشخاص بتهمة ترويج المخدّرات في صحراء الشويفات
    النائب أكرم شهيّب
    شهيّب: مقبلون على مرحلة صعبة وعلى عون التنحي في الوقت المتفق عليه
    بيني غانتس
    غانتس يحذر.. أفعال نصر الله ستقود لرد مزلزل على لبنان!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم