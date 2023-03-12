حراك المتعاقدين لوزير التربية: لمعالجة النقص في قيمة حوافز تشرين الأول

أصدر حراك المتعاقدين بيانا، أرسل نسخة منه لوزير التربية اليوم صباحا، طالبه فيه بمعالجة النقص في قيمة حوافز شهر تشرين الأول.

وجاء في البيان:

“يطالب حراك المتعاقدين وزير التربية باستلام الشكوى المقدمة باسم الكثير من المتعاقدين الذين قبضوا حوافز تشرين أول منذ يومين ناقصة عن 100$ رغم أن عدد ساعاتهم الأسبوعية فاقت 16 ساعة.

نطلب معالجة هذا الخلل ابتداء من نهار غد الأثنين ومعرفة أسباب ذلك مباشرة من خلالك معالي الوزير بالتدخل مع لجنة الشكاوى المشرفة على عمليات الدفع، لأن تجربتنا معها سابقا لم توصلنا إلى حلول، وكانت دائما لا ترد على استفساراتنا وشكوانا”.

وختم البيان: “ننتظر منك معالي الوزير معالجة سريعة لهذا الوضع وإرجاع الفروقات المستحقة والعمل على عدم تكراره في الحوافز الآتية”.