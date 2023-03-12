الأحد 20 شعبان 1444 ﻫ - 12 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حراك المتعاقدين لوزير التربية: لمعالجة النقص في قيمة حوافز تشرين الأول

منذ 38 دقيقة
اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي

اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

أصدر حراك المتعاقدين بيانا، أرسل نسخة منه لوزير التربية اليوم صباحا، طالبه فيه بمعالجة النقص في قيمة حوافز شهر تشرين الأول.

وجاء في البيان:

“يطالب حراك المتعاقدين وزير التربية باستلام الشكوى المقدمة باسم الكثير من المتعاقدين الذين قبضوا حوافز تشرين أول منذ يومين ناقصة عن 100$ رغم أن عدد ساعاتهم الأسبوعية فاقت 16 ساعة.

نطلب معالجة هذا الخلل ابتداء من نهار غد الأثنين ومعرفة أسباب ذلك مباشرة من خلالك معالي الوزير بالتدخل مع لجنة الشكاوى المشرفة على عمليات الدفع، لأن تجربتنا معها سابقا لم توصلنا إلى حلول، وكانت دائما لا ترد على استفساراتنا وشكوانا”.

وختم البيان: “ننتظر منك معالي الوزير معالجة سريعة لهذا الوضع وإرجاع الفروقات المستحقة والعمل على عدم تكراره في الحوافز الآتية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مستشفى الشيخ راغب حرب
    بعد الهجوم المروع.. مستشفى الشيخ راغب حرب يطالب بمحاسبة المعتدين
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    تطورات ملف رياض سلامة.. محققون أوروبيون يصلون بيروت لحضور جلسة الاستجواب
    ارتفاع معدلات الفقر في لبنان
    حقائق الفقر في لبنان: تضخّم المعدومين وتبخّر الطبقة الوسطى

    الأكثر قراءة

    جويل حاتم وجورج الراسي
    بالفيديو.. جويل حاتم تنهي حياتها خلال بث مباشر
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    الخبير الهولندي غاضبًا: المجتمع العلميّ كلّه بدأ "يهتز"
    جندي من الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    خطير حقاً.. فيديو لضربة أوكرانية تمحو منظومة دفاع روسية متطورة