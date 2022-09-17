السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
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حريق بحرج المدورات في عكار العتيقة

منذ 21 دقيقة
عكار العتيقة - فنيدق

عكار العتيقة - فنيدق

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اندلع حريق في حرج “المدورات” في بلدة عكار العتيقة، امتد على مساحة 3 كلم مربع، حسبما أفاد رئيس البلدية الدكتور محمد خليل، ‏الذي أوضح ان عمليات الاطفاء “تتم بشكل يدوي، من رفوش ومعاول ومضخات محمولة على الكتف، نظرا لوعورة المنطقة وعدم ‏وجود طرقات فيها”‎.

واكد خليل ان “الأهالي وشرطة البلدية والدفاع المدني، وكل الغيورين على أحراج البلدة، توجهوا فورا إلى موقع الحريق ونقلوا المياه ‏يدويا في غالونات بلاستيكية من سيارة للدفاع المدني لمسافة 1 كلم، ما مكنهم من السيطرة على الحريق الذي أتى على عشرات ‏الاشجار الكبيرة من الشوح والصنوبر”.‎

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