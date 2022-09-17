حريق بحرج المدورات في عكار العتيقة

اندلع حريق في حرج “المدورات” في بلدة عكار العتيقة، امتد على مساحة 3 كلم مربع، حسبما أفاد رئيس البلدية الدكتور محمد خليل، الذي أوضح ان عمليات الاطفاء “تتم بشكل يدوي، من رفوش ومعاول ومضخات محمولة على الكتف، نظرا لوعورة المنطقة وعدم وجود طرقات فيها”.
واكد خليل ان “الأهالي وشرطة البلدية والدفاع المدني، وكل الغيورين على أحراج البلدة، توجهوا فورا إلى موقع الحريق ونقلوا المياه يدويا في غالونات بلاستيكية من سيارة للدفاع المدني لمسافة 1 كلم، ما مكنهم من السيطرة على الحريق الذي أتى على عشرات الاشجار الكبيرة من الشوح والصنوبر”.