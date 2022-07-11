الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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حريق رومية مفتعل... فهل اقترب من المنازل؟

منذ دقيقة واحدة
حريق رومية

حريق رومية

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أكد رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني منصور سرور أن الحريق في رومية مفتعل ولدينا صور تدلّ على أنّه بدأ من 3 جهات مختلفة وهو لا يزال بعيداً عن المنازل.

واندلع منذ بعض الوقت حريق في أحراج رومية – المتن السريع وارتفعت اعمدة الدخان في المنطقة وفرق الاطفاء تعمل على محاصرته.

وغرد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر تويتر كاتباً: “اتابع منذ الصباح إطفاء حريق الغابة المجاورة لطريق المتن السريع مع السيد وزير الدفاع ومدير عام الدفاع المدني. د. جورج متري، مستشاري وبروفسور في إدارة الموارد الطبيعية في جامعة البلمند يتابع على الأرض.

‏عدد من المتطوعين سيتوجه الى الموقع للوصول الى داخل الغابة”.

ويشهد لبنان سنويًّا اندلاع حرائق كارثية في غاباته، تتسع رقعتها وتقترب من المناطق السكنية وتقضي على الأراضي الزراعية والحرجية، مخلفةً أضرارًا جسيمةً على البيئة والاقتصاد، فيما تعاني الدولة من انعدام الإمكانات التقنية والبشرية للتعامل مع هذه الحوادث الموسميّة، حتى وصل بها الأمر عند كل حريق إلى طلب النجدة من جارتها قبرص، لتزويدها بطوافات إطفاء تساعدها على وقف امتداد النيران.

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