حر ورطوبة في الأيام المقبلة... إليكم تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

تؤثر كتل حارة على لبنان بطقس رطب جداً وحار ساحلا، وجاف وحار جدا بقاعاً وجبلا.

وتستمر هذه الكتل الحارة لغاية اليوم السبت لكن مع انخفاض بدرجات الحرارة جبلاً وبقاعاً فيما تبقى مستقرة ساحلاً مع رطوبة عالية والتي تزيد من الشعور بالحرّ الشديد. وتبقى هذه الكتل الحارة ضمن اطار موجات الحرّ الاعتيادية التي يشهدها لبنان خلال فصل الصيف.

من جهة أخرى، يجب التنبه من خطر نشوب الحرائق في الاحراج خصوصا جبلاً وفي الداخل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و٣٣ درجة، بقاعا بين ٢٠ و٣٩ درجة، وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٣٠ درجة

٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الكتل الحارة تنحسر والطقس قليل السحب، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بقاعا وجبلاً وبشكل محدود ساحلا وتتراوح بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، ١٨ و٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠متر. أما الرياح فغربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاثنين: طقس صيفي اعتيادي قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بقاعا وجبلاً وبشكل محدود ساحلا وتتراوح بين ٢٤ و درجة ساحلا، ١٧ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠متر. أما الرياح فغربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.