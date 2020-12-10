استمع لاذاعتنا

حسن خليل عن قضية المرفأ: من حرس البضاعة 7 سنوات من الاجهزة الأمنية؟

منذ 5 دقائق
علي حسن خليل

علي حسن خليل

A A A
طباعة المقال

أكد الوزير السابق علي حسن خليل لـ”صار الوقت”، أنني “تحت القانون وانا مستعد واذا كانت علينا 1 % من المسؤولية امام الناس نحن ننحني امام العدالة ومؤسف ان نسمع التسريبات في الاعلام للتحقيق وجوّ التحقيق”.

وسأل حسن خليل: “هل من اشارة للناس ان المحقق رفع المسألة عن ظهره واتهم وزراء بطريقة تبعد عن الحقيقة؟ من حرس البضاعة 7 سنوات من الاجهزة الامنية ولم يأت الادعاء عليهم بعد كل الحراس الامنيين في المرفأ ليسوا مسؤولين ونقوم باتهام رئيس حكومة ووزراء؟”.

وقال: “لنسأل من أعلى الهرم الى اسفله كل من اطلعوا على ملف انفجار المرفأ من رئيس الجمهورية الى وزراء الدفاع والداخلية وصولاً الى اصغر موظف”.

يذكر أنه علّق النائب علي حسن خليل على قرار الادعاء عليه بقضية انفجار المرفأ، وغرد هلى حسابه عبر تويتر بالقول: ردا على إدعاءات المحقق العدلي القاضي فادي صوان: كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا.

وأضاف: نستغرب تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون واستطرادا نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية، محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

محمد فهمي
فهمي: دياب صرلو بالقصر من مبارح العصر
محمود مكاوي
مكاوي يعزل كفرسلوان والمنطرة في شحيم
الاحتجاج امام منزل حاكم مصرف لبنان
بالفيديو والصورة: محتجون حاولوا إقفال طرق في الرابية تؤدي الى منزل سلامة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كهف هانغ سون دونغ
اكتُشف صدفة ويحوي غابتين.. صور عجيبة من داخل أكبر كهف في العالم
شعار غوغل
you.com.. محرك بحث جديد لمنافسة غوغل
آثار انفجار عين قانا
انفجارات محدودة على مواقع “حزب الله”… بديل الحرب الشاملة؟