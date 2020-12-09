حسن: رفع الدعم لن يمس كل الادوية

أعلن وزير الصحة حمد حسن ان ترشيد الدعم يجب ان يكون بشكل مدروس مع عدم المس بأدوية الامراض المزمنة والمستعصية، موضحاً ان رفع الدعم لن يمس كل الادوية وذلك من أجل الطبقة الفقيرة أما الطبقة الميسورة فسيكون امامها خيارات.

وشدد خلال برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـ LBCI على وجوب تشجيع الصناعة المحلية والتصدير بحيث يمكن تطوير الصناعات وتعويض حجم الدولار للاستيراد عبر الدولار للتصدير.

ولفت الى ضرورة ترشيد استعمال الدواء وعدم استخدامه بشكل عشوائي.

وكشف عن تصحيح اسعار ادوية “الجينيريك” قبل نهاية العام، لافتا الى ضرورة وجود مناقصة موحدة للجهات الضامنة.

أما النقاش بترشيد دعم المستلزمات الطبية قال انه سيبدأ اليوم.

وعن لقاح كورونا، أوضح حسن أنه عند توفر الارصدة المطلوبة للدفع ستصل اللقاحات تباعا ومبدئيا في منتصف شهر شباط .

وعن آلية تخزين لقاح فايزر على درجة معينة، قال: “لدينا لجنة لادارة لقاح كورونا واللقاح سيصل وفق آلية آمنة”.