حشيشة الكيف داخل حبات من اللوز في سجن أميون

ضبط عناصر لقوى الأمن الداخلي كمية من مادة حشيشة الكيف مغلفة بالنايلون، ومخبّأة بدقة وحرفية داخل حبات من اللوز، كان في صدد تسليمها الى السجينين (ي. خ.) و(ع. ح.) في سجن أميون.

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه “بتاريخ 30-07-2020، وفي أثناء تفتيش الزائرين الوافدين إلى مبنى سجن أميون في وحدة الدرك الاقليمي، ضبط عناصر السجن مع أحد الأشخاص ويدعى: ا. ح. (مواليد عام 1982، لبناني)، كمية من مادة حشيشة الكيف مغلفة بالنايلون، ومخبّأة بدقة وحرفية داخل حبات من اللوز، كان في صدد تسليمها الى السجينين (ي. خ.) و(ع. ح.). التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.