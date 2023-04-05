حل موقت لأزمة طعام السجناء

أكّد رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت المحامي جوزف عيد، أنّه “تم دفع جزء من مستحقات الموردين لاطعام السجناء وهو الامر لمرحلة مؤقتة”.

وفي حديث لـ”صوت لبنان”، لفت عيد إلى أنّ “طالما نسبة الاكتظاط في السجون 82 ألف نحن ذاهبون إلى كارثة وهي تشكل أزمة أمنية وصحية”.

ومن جهته، قال رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، في حديثٍ لـ”صوت لبنان”: قمنا أول جلسة حوارية بتمويل من الاتحاد الاوروبي شاركت فيها كل الجمعيات والمعنيين بحقوق الانسان، وبحضور رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى وسننشر قريبًا التوصيات”.