حمادة: "منيح" اللي رحنا على المحكمة الدولية منذ 20 سنة!

شنّ نواب حزب الله وحركة أمل هجوماً عنيفاً على المحقق العدلي طارق بيطار، في المجلس النيابي، خلال مناقشة لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون استقلالية القضاء، ليعلو صراخ النواب حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وعلي حسن خليل خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل إلى درجة وصل معها صدى صراخهم إلى “غرفة الصحافة” في مجلس النواب.

واتهموا بيطار بأنه ينفذ “أجندة سياسية” وصولاً إلى وصفه على لسان زعيتر بـ”المريض”، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي بيطار.

وبحسب “نداء الوطن”، فإن النائب مروان حمادة خرج من الاجتماع بخلاصة وحيدة من مجريات الجلسة مفادها: “منيح اللي رحنا على المحكمة الدولية منذ 20 سنة”.

البيطار يعلّل

يشار إلى أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار علل عودته لتحريك الادعاءات في ملف انفجار مرفأ بيروت باجتهاد قانوني مفاده أن عضو المجلس العدلي (محكمة استثنائية) لا يجوز رده من محكمة أدنى من المجلس العدلي، كمحكمة التمييز. واستند لدراسة قانونية تعتبر أن صلاحيات المحقق العدلي حصرية، ولا يمكن ردها أو نقل الدعوى من يده إلى يد قاض آخر.