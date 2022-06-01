الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حمية: "الأشغال" ستبدأ بإزالة مخالفات الإعلانات

1 - يونيو - 2022
A A A
طباعة المقال

أعلن ​وزير الأشغال​ العامة والنقل ​في حكومة تصريف الأعمال علي حمية​، في تغريدة عبر “تويتر”، قائلا: “​وزارة الاشغال العامة والنقل​ تُعلم أنها بصدد البدء بإزالة كافة مخالفات ​الاعلانات​ القائمة على الاملاك التابعة لها وفقا للأصول، كما أنها تحمّل الجهات التي سمحت بوضعها خلافاً لأحكام المرسوم ٢٠١٥/١٣٠٢ المسؤولية وتدعوها لرفعها وازالتها كل ضمن نطاقها وذلك لصون الملك العام للدولة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    القاضي بيطار
    محاولة تطيير البيطار.. امتعاض كبير داخل الجسم القضائي
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون: هناك علامة استفهام حول خطوتي التالية إذا لم تتألف حكومة قبل 31 تشرين
    بالفيديو.. أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحاصرون منزل وزير العدل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل