حمية: "الأشغال" ستبدأ بإزالة مخالفات الإعلانات

أعلن ​وزير الأشغال​ العامة والنقل ​في حكومة تصريف الأعمال علي حمية​، في تغريدة عبر “تويتر”، قائلا: “​وزارة الاشغال العامة والنقل​ تُعلم أنها بصدد البدء بإزالة كافة مخالفات ​الاعلانات​ القائمة على الاملاك التابعة لها وفقا للأصول، كما أنها تحمّل الجهات التي سمحت بوضعها خلافاً لأحكام المرسوم ٢٠١٥/١٣٠٢ المسؤولية وتدعوها لرفعها وازالتها كل ضمن نطاقها وذلك لصون الملك العام للدولة”.

#وزارة_الاشغال_العامة_والنقل تُعلم أنها بصدد البدء بإزالة كافة مخالفات الاعلانات القائمة على الاملاك التابعة لها وفقا للاصول،كما أنها تحمّل الجهات التي سمحت بوضعها خلافاً لأحكام المرسوم ٢٠١٥/١٣٠٢ المسؤولية وتدعوها لرفعها وازالتها كل ضمن نطاقها وذلك لصون#الملك_العام_للدولة… — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) June 1, 2022