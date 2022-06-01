حمية: "الأشغال" ستبدأ بإزالة مخالفات الإعلانات

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تغريدة عبر “تويتر”، قائلا: “وزارة الاشغال العامة والنقل تُعلم أنها بصدد البدء بإزالة كافة مخالفات الاعلانات القائمة على الاملاك التابعة لها وفقا للأصول، كما أنها تحمّل الجهات التي سمحت بوضعها خلافاً لأحكام المرسوم ٢٠١٥/١٣٠٢ المسؤولية وتدعوها لرفعها وازالتها كل ضمن نطاقها وذلك لصون الملك العام للدولة”.
#وزارة_الاشغال_العامة_والنقل تُعلم أنها بصدد البدء بإزالة كافة مخالفات الاعلانات القائمة على الاملاك التابعة لها وفقا للاصول،كما أنها تحمّل الجهات التي سمحت بوضعها خلافاً لأحكام المرسوم ٢٠١٥/١٣٠٢ المسؤولية وتدعوها لرفعها وازالتها كل ضمن نطاقها وذلك لصون#الملك_العام_للدولة…
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) June 1, 2022