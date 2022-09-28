حمية: مطار رفيق الحريري مرفق من الآلاف التي تمتلكها الدولة

غرد وزير الأشغال العامة و النقل علي حمية عبر حسابه تويتر كاتباً: “مطار رفيق الحريري الدولي، هو مرفق واحد من آلاف المرافق التي تمتلكها الدولة اللبنانية. المال العام الذي أضحى يرفد الخزينة العامة به أضحى مبلغا يعتد به لدى الخزينة العامة، وذلك من خلال مساهمته في السير بزيادة رواتب القطاع العام من جهة، وسد جزءا من عجز الموازنة من جهة اخرى”.

وكان أعلن حمية أن “لجنة تلزيم المزايدة العلنية لإدارة واستثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرق في مبنى الركاب الحالي ومبنى الطيران العام في المطار (السوق الحرة)، عقدت اجتماعاً، بحضور مندوب هيئة الشراء العام، وتسلمت اللجنة محضر العروض المقدمة وعددها اثنان.

وبعد التدقيق، قررت اللجنة إرساء التلزيم موقتاً على شركة PAC-Duty Free SAL، على أن تستكمل الوزارة إجراءات التلزيم تطبيقاً لأحكام قانون الشراء العام لا سيما المادة 24 منه لجهة قواعد قبول العرض الفائز (التلزيم الموقت) وبصدد تنظيم العقد بعد إجراء الرقابة المسبقة من جانب ديوان المحاسبة وفقاً للأصول”.