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حمية: ممارسة المسؤولية تكون بنقلها من المكاتب إلى الميدان

منذ 3 ساعات
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على “تويتر”، لافتًا إلى أنّ “الزيارة التفقدية لمراكز جرف الثلوج هدفها المعاينة الميدانية لأعمال فتح الطرق الجبلية التي تتواصل بجهود جميع العاملين فيها”.

كما لفت حمية في تغريدته، إلى أنّ الزيارة “هي للتأكيد بأن ممارسة المسؤولية تكون من خلال نقلها من المكاتب إلى الميدان، وهي أيضاً مناشدة متجددة للمواطنين بضرورة الإلتزام بالإرشادات حفاظاً على سلامتهم”.

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