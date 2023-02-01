حمية: ممارسة المسؤولية تكون بنقلها من المكاتب إلى الميدان

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على “تويتر”، لافتًا إلى أنّ “الزيارة التفقدية لمراكز جرف الثلوج هدفها المعاينة الميدانية لأعمال فتح الطرق الجبلية التي تتواصل بجهود جميع العاملين فيها”.

كما لفت حمية في تغريدته، إلى أنّ الزيارة “هي للتأكيد بأن ممارسة المسؤولية تكون من خلال نقلها من المكاتب إلى الميدان، وهي أيضاً مناشدة متجددة للمواطنين بضرورة الإلتزام بالإرشادات حفاظاً على سلامتهم”.

الزيارة التفقدية لمراكز جرف الثلوج هدفها المعاينة الميدانية لأعمال فتح الطرقات الجبلية التي تتواصل بجهود جميع العاملين فيها،وهي للتأكيد بأن ممارسة المسؤولية تكون من خلال نقلها من المكاتب إلى الميدان،وهي أيضاً مناشدة متجددة للمواطنين بضرورة الالتزام بالارشادات حفاظاً على سلامتهم pic.twitter.com/VwoAZ5ffO0 — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) February 1, 2023