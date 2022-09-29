حنكش عن أسماء المرشحين للرئاسة: كل ما يقال هو كلام صحف وتحليلات

كشف عضو كتلة الكتائب النائب “الياس حنكش”، عبر الانباء الالكترونية، أن التوجه لدى الكتلة هو حضور جلسة انتخاب الرئيس أيضاً مع استمرار التشاور مع بقية الكتل، وعلى ضوء الحضور يتقرر ما يمكن فعله داخل المجلس وما هي النسب لكل مرشح؛ مستبعداً التوصل الى الانتخابات في ظل هذه الاجواء لان الامور لم تتبلور بعد وهناك مفاجات عدة.

وحول أسماء المرشحين، لفت الى عدم نضوج أي اسم حتى الان وكل ما يقال هو كلام صحف وتحليلات لكن الدعوة حركت الملف ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم، وكل الكتل وضعت الامور في نصابها، متمنياً انتخاب الرئيس من الفريق السيادي.

من جهته، كشف النائب السابق “وهبي قاطيشا” أن توجه تكتل الجمهورية القوية هو لحضور جلسة اليوم لاننا لا يمكن لنا الا أن نحضر الجلسة والا نكون كمن يعطل الجمهورية.

قاطيشا وفي حديث مع الانباء الالكترونية استبعد انتخاب الرئيس العتيد في جلسة اليوم لأنّ النواب بشكل عام غير جاهزين للانتخاب، قائلا: “لا أعرف الى ماذا يخطط الرئيس برى في الدعوة لعقد الجلسات”.

وعن طريقة انتخاب الرئيس، أشار الى أنها ستبقى بنفس الشروط المتبعة أي أكثرية الثلثين في الجلسة الاولى والنصف زائد واحد في الجلسة الثانية، مؤكداً أن “مرشحنا الرسمي الدائم للرئاسة هو الدكتور سمير جعجع”.

اذا بات واضحاً أن لا غياب اليوم عن الجلسة، الا أن الأنظار تتجه حكماً الى الأصوات التي سيحرزها المرشحون والتي لن تصل الى الثلثين لمرشح واحد. وبالتالي جلسة اليوم هي بداية الطريق وفاتحة الاستحقاق بانتظار ما ستحمله الايام المقبلة من تطورات وحيثيات وتسويات.