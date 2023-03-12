حنكش: قادرون على ايصال مشاكل اللبنانيين الى المحافل الدولية

اشار النائب الياس حنكش الى ان زيارة الوفد النيابي اللبناني الى السويد كانت مقسمة لجزئين القسم الاول متمثل بلقاء مع الجالية اللبنانية التي تحتاج لسماع حقيقة ما يحصل في لبنان، فجرى الاجتماع مع اكثر من 300 شخص وتم التداول بالمشاكل والهموم التي يعيشها المواطن في لبنان، اما الجزء الثاني فقسم الى جزء سياسي اقتصادي وجزء تنموي وجرى اللقاء مع المسؤولين السودويين.

وأضاف:” تأتي اهمية هذه الزيارة لترؤس السويد رئاسة الاتحاد حتى حزيران المقبل، والهدف منها هو السماع من ممثلي الامة لحقيقة ما يحصل في لبنان، حيث اظهرنا 3 امور نواجهها ، اولها مع معرقلي قيام البلد وتحقيقات المرفأ ومسار العدالة، الى جانب من يعرقل المسار الديمقراطي وتعطيل جلسات انتخاب التي هي مهمة لاعادة لبنان الى السكة الصحيحة، ومع معرقلي الاصلاحات الجدية التي تلاقي خطة صندوق النقد الدولي والتي تعطي اشارة ان البلد جدي في الاصلاحات للانفتاح الى الدول المانحة للانقاذ”.

ولفت في حديث له الى ان الجانب السويدي مطلع على الملف اللبناني بكل تفاصيله وهناك تتمة لهذه الزيارة بزيارة اخرى الى بروكسيل في الاسابيع القادمة ومع الوفد نفسه، مضيفًا: “قادرون على ايصال مشاكل اللبنانيين الى المحافل الدولية للخروج من الكبوة التي نعيشها “.