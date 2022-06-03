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حنكش يرد على موقع التيار الوطني: الخبر كاذب واتخذت كل الاجراءات القانونية

3 - يونيو - 2022
الياس حنكش

الياس حنكش

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أعلن مكتب النائب الياس حنكش في بيان، أن “الموقع الإخباري الرسمي للتيار الوطني الحر طالعهم بخبر كاذب صوّر فيه النائب حنكش على أنه متهرّب عن الحضور أمام النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون لاستيضاحه حول مخالفات مزعومة في الانتخابات النيابية في دائرة المتن”.

وأكد البيان، أن “الخبر عار من الصحة تمامًا”، قائلا: “نحيل موقع التيار إلى ما ورد في بيان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الذي أصدرته في هذا الخصوص، وأكدت فيه أن النائب حنكش وعلى رغم حصانته النيابية قد حضر فور تبلّغه الموعد”.

وأشار الى أن “الفريق القانوني للنائب الياس حنكش قد اتخذ كل الاجراءات القانونية لتقديم شكوى قدح وذم ونشر أخبار كاذبة بحق الموقع المذكور”.

واكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان : “توضيحا لما يجري تداوله في وسائل الاعلام عن تهرب النائب الياس حنكش عن الحضور لاستيضاحه أمامنا في موضوع ملف يتعلق بمخالفات في الانتخابات النيابية في دائرة المتن.

يهم النيابة الاستئنافية في جبل لبنان ان توضح ان النائب حنكش لم يتهرب من الحضور وفور استدعائه في المرة الوحيدة التي استدعي فيها حضر على الفور. لذلك اقتضى التوضيح”.

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