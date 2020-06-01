حينما إلتقى حسن نصر الله حاخامات في لبنان

كشف زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، النائب السابق وليد جنبلاط، اليوم الاثنين، عن جلسة جمعت كلا من الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله مع مجموعة من الحاخامات اليهود.

وغرد جنبلاط على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: “وكتاب الوزارة يذكرني بكتاب الـzohar، فقد زار لبنان منذ سنوات فريق من الحاخامات اليهود الذين يعتبرون قيام دولة اسرائيل نهاية لهم، وآنذاك قابلوا السيد حسن نصر الله والتقيتهم وشرحوا لي أنه ليس من الضروري معرفة العبرانية لأن مجرد تصفح الـ zohar يجعلك تطمئن وخاصة في ما يتعلق بالتعيينات الكيدية”.

وكان جنبلاط قد غرد مرة جديدة، اليوم، تعقيبا على التغريدة الأولى وجاء فيها: “وفي وقتٍ سابق اليوم، غرّد جنبلاط كاتِبًا: “العبرة في هذه الوزارة أنها كلما دخلت الى اجتماع تقرر شيئاً ثم تعود وتدخل الى اجتماع آخر تقرر شيئاً آخر”،

مضيفًا: “أعتقد انها خطة مدروسة في غاية الدقة للوصول الى اعلى درجات الانتاجية، ولا عجب كون احد اركان هذه الوزارة نشر مؤلفًا من ألف صفحة لا بد من دراسته لأنه يشرح الخطة المذكورة بكل وضوح”.

العبرة في هذه الوزارة انها كلما دخلت الى اجتماع تقرر سيئا ثم تعود وتدخل الى اجتماع آخر تقرر شيأ أخر .اعتقد انها خطة مدروسة في غاية الدقة للوصول الى اعلى درجات الانتاجية ولا عجب كون احد اركان هذه الوزارة نشر مؤلفا من الف صفحة لا بد من دراسته لانه يشرح الخطة المذكورة بكل وضوح pic.twitter.com/6CogRKOb0U — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 1, 2020

وكتاب الوزارة يذكرني بكتاب الzohar .فقد زار لبنان منذ ستوات فريق من الحاخامات الهيود الذين يعتبرون قيام دولة اسرائيل نهاية لهم .وآنذاك قابلوا السيد حسن والتقيتهم وشرحوا لي انه ليس من الضروري معرفة العبرانية لان مجرد تصفح الzohar يجعلك تطمئن وخاصة في ما يتعلق بالتعينات الكيدية pic.twitter.com/nUyU3xL1zX — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 1, 2020

وتتفاقم ازمة المعابر غير الشرعية يوماً بعد يوم بين حزب الله والفرقة الرابعة التابعة لشقيق رئيس النظام السوري ماهر الاسد خصوصاً بعد الضغوط التي تتعرض لها حكومة حسان دياب من أجل اقفالها ومراقبة الحدود مع سوريا.

ولعل ما يدل على الازمة المستجدة، هو كلام وزير الدفاع السابق الياس بو صعب الذي حاول فك اسر حزب الله من يد ماهر الأسد محاولاً القاء اللوم على الجيش اللبناني.