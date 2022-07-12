خبر سار للبنانيين.. أزمة الخبز ستنتهي في غضون أيام

في خبر سار للبنانيين، أعلن رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف لموقعنا Leb Economy أنّ “أزمة الخبز ستنتهي في غضون 24 أو 48 ساعة المقبلة على أبعد تقدير”.

وكشف سيف عن أنّ ”المطاحن لأول مرة تقفل 5 أيام متتالية خلال فترة الأعياد، الأمر الذي فاقم أزمة الرغيف”، وأعلن أنّ “المطاحن عاودت إنتاجها إعتباراً من صباح اليوم، وهي بدأت بإنتاج الطحين وسيتم توزيعه على الأفران بشكل كامل”.

وأوضح سيف أنّ ”هذه الكميات المدعومة ستوزّع على جميع الأراضي اللبنانية وهي تكفي لفترة 15 يومياً”، و في الإطار عينه، أشار سيف إلى أنّ “هناك شحنات من القمح في طريقها إلى لبنان وقد تمّ التعاقد عليها على السعر المدعوم”.

وناشد سيف المعنيين ”بضرورة شراء الإنتاج اللبناني من القمح القاسي وتقدّر كميته بحوالي 50 ألف طن، إذ بالإمكان خلطه مع القمح الطري لإنتاج الطحين، وهذا ما يتيح للبنان خلق مخزون من القمح المعد للطحن وإنتاج طحين يكفي السوق المحلية لحوالي الشهرين أو أكثر”.

وتمنّى سيف “إقرار الاتفاق مع البنك الدولي المخصص لشراء القمح لمصلحة لبنان، وبالتالي إقرار المراسيم التطبيقية والآليات التنفيذية المطلوبة لهذا الإتفاق، لأنّ هذا الاتفاق كفيل بتأمين أمن اللبنانيين بالنسبة للقمح والطحين والخبز”.