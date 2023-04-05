خبير جيولوجيّ للّبنانيّين: علينا التعايش مع فكرة الزلازل

غرد خبير الزلازل طوني نمر عبر حسابه على “تويتر” قائلاً:

“شهران على زلزالي 6 شباط في تركيا اختبرنا خلالهما الكثير من الأمور التي ينبغي مراجعتها للعبرة:

– سمعنا عن تسونامي وشيك في البحر المتوسط

– سمعنا عن الزلازل المتتالية التي ستصل الينا

– سمعنا عن الهزات الارتدادية المتمددة نحونا

– سمعنا عن نبوءات فرانك هوغربيتس المتتابعة

– سمعنا عن اصطفاف القمر والكواكب وتأثيرها على الزلازل

– سمعنا عن ضرورة أخذ المعلومات حصراً من المصادر الرسمية

– سمعنا عن الدولة اللبنانية وأجهزتها وهيئاتها واداراتها ومجالسها ومراكزها ذات الصلة بموضوع الزلازل والكوارث

– سمعنا عن الاطلالات الاعلامية المليئة بالمغالطات والتهويل

– سمعنا عن الدمار الشامل نتيجة أي زلزال على أي فالق في لبنان

– سمعنا عن المداخلات الاعلامية المرعبة وغير الموفّقة

– سمعنا عن الحركة الزلزالية غير الاعتيادية في لبنان

– سمعنا عن تحضير الشنطة والأغراض الخاصة

– سمعنا عن المذنب الأخضر الذي تسبب بالزلازل

– سمعنا عن انسحاب مياه البحر تحضيراً لتسونامي قريب

– سمعنا عن التفجيرات النووية التي ادّت الى الزلازل

– سمعنا عن البرق الأزرق الذي استبق الزلازل

– سمعنا عن نظرية ال HARP وتسببها بالزلازل

– سمعنا عن منتحلي صفة خبراء في الجيولوجيا وعلم الزلازل

– سمعنا عن تطمينات مبنية على فراغ وجهل بأبسط الأمور المتعلّقة بالجيولوجيا وعلم الزلازل

– سمعنا عن دخول المنجمين على خط ضرب التواريخ للكوارث القادمة

– سمعنا عن تحديد الوقت بالساعات استباقاً للزلازل الآتية

نعم حصل كل ذلك وأكثر، للأسف”!

وأضاف: “أما اليوم، أين نحن في شرق المتوسط من كلّ ذلك؟

سوف أكرر نفسي وأقول:

– نحن اليوم بمثابة ما كنا عليه قبل 6 شباط 2023

– نحن على خط زلازل البحر الميت مرّ علينا زلازل وتسونامي عبر التاريخ

– علينا التعايش مع فكرة الزلازل وتعميم ثقافة الوقاية منها اذا ما حصلت براً أو بحراً

– لا يمكن لأي علم على الاطلاق التنبّؤ بزمان أو مكان حدوث الزلازل أو درجة قوّتها

– الخوف والقلق الدائمان لا يوصلان الى أي مكان أو نتيجة

– لنعمل ما نحن قادرين عليه ولنستكمل حياتنا بسلام

أخيراً، أحيطكم علماً أني أستكمل مداخلاتي وتغريداتي العلمية عندما أرى حاجة لذلك، وأتمنى للجميع فصحاً سعيداً ورمضان مباركاً، والسلام”.

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شهران على زلزالي 6 شباط في تركيا اختبرنا خلالهما الكثير من الأمور التي ينبغي مراجعتها للعبرة:

– سمعنا عن تسونامي وشيك في البحر المتوسط

– سمعنا عن الزلازل المتتالية التي ستصل الينا

– سمعنا عن الهزات الارتدادية المتمددة نحونا

– سمعنا عن نبوءات فرانك هوغربيتس المتتابعة — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) April 5, 2023