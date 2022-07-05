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انقطاع خدمة الإنترنت في 3 بلدات

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 5 - يوليو - 2022 5:05 مساءً
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يعاني المشتركون في خدمة “DSL” في هيئة “اوجيرو” في بلدات القصيبة وعدشيت وبريقع، من أزمة انقطاع خدمة الانترنت بسبب توقف غرفة التغذية في بلدة القصيبة عن العمل، بسبب الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي وعدم وجود تغذية بديلة، الأمر الذي انعكس سلباً على مئات المشتركين ويتسبب بمشاكل دراسية لدى الطلاب وخصوصا الذين يتابعون جامعاتهم “اونلاين”.

وناشد المشتركون بلديات المنطقة ووزارة الاتصالات “السعي لإيجاد حل لهذه المشكلة من خلال تركيب نظام التغذية بالألواح الشمسية اسوة بباقي محطات المنطقة، خصوصاً ان لا حل لمشكلة استمرار انقطاع الكهرباء ولا بديل عنها”.​

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