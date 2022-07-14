خطوة طال إنتظارها في مرفأ بيروت.. ما الجديد؟

كشف رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن أن مشغل محطة الحاويات في بيروت “CMA BEIRUT TERMINAL CBT” يتوقع وصول الدفعة الأولى من الشاحنات الجديدة المتخصصة بالعمل المرفئي في غضون الشهر المقبل، إضافة الى طلبات قطاع الغيار التي ستصل تباعاً وفقاً للجدول الموضوع لتأمين أعمال اصلاح وصيانة الرافعات والمعدات العاملة في محطة الحاويات.

وأشار اليمن في بيان، الى أنه تبلغ من مشغل المحطة جهوزية 12 رافعة جسرية للعمل، نتيجة أعمال الصيانة المتواصلة، موضحاً أن “التشغيل سيبقى مقتصراً على ستة رافعات جسرية في الوقت الحالي، وذلك إلى حين التمكن من رفع قدرة مناولة البضائع الأرضية تباعا عبر الشهور المقبلة، والتي تعتمد على تعزيز ثلاثة عناصر هي: الرافعات المدولبة في الباحات، الشاحنات والأطقم العاملة”.

واعتبر إن المرفأ سيكون مع موعد طال إنتظاره لجهة رفع إنتاجية تفريغ وشحن السفن وصولاً إلى إستثمار أفضل.

وإذ أشار اليمن الى أن التباطؤ القائم في إنجاز معاملات تخليص البضائع مرده الى أسباب متعلقة بالإضرابات والظروف القاهرة في لبنان، أكد أنه “لا بد من قرارات واجراءات سريعة ومناسبة لدعم موظفي الادارة العامة وانصافهم من حيث المطالب المرفوعة كي تتفاعل سلسلة التوريد إيجابا وتتقلص فترات التأخير القسري والرسوم والمصاريف الإضافية التي يتكبدها أصحاب البضائع إستيرادا وتصديرا”.