خلف يُذكّر النواب بأحكام المادة 75: أين أنتم؟!

غرّد النائب ملحم خلف عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “في اليوم الـ 75 على تواجدنا المتواصل في قاعة المجلس النيابي تنفيذًا للمادة 75 مِن الدستور، نُذَكِّر النواب الـ 128 بأحكام تلك المادة:

إنّ المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يُعتَبَر هيئة انتخابية… ويَتَرتَّب عليه الشروع حالاً في إنتخاب رئيس الدولة”.

وسأل خلف: “أين أنتم يا نواب الأُمّة”؟!

في اليوم ٧٥ على تواجدنا المتواصل في قاعة المجلس النيابي تنفيذاً للمادة ٧٥ مِن الدستور، نُذَكِّر النواب ال١٢٨ بأحكام تلك المادة:

"إنّ المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يُعتَبَر هيئة انتخابية…ويَتَرتَّب عليه الشروع حالاً في إنتخاب رئيس الدولة…"

إين أنتم يا نواب الأُمّة؟! pic.twitter.com/3kjBhvEZx9 — Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) April 3, 2023