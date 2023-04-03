الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلف يُذكّر النواب بأحكام المادة 75: أين أنتم؟!

منذ 14 دقيقة
ملحم خلف

ملحم خلف

A A A
طباعة المقال

غرّد النائب ملحم خلف عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “في اليوم الـ 75 على تواجدنا المتواصل في قاعة المجلس النيابي تنفيذًا للمادة 75 مِن الدستور، نُذَكِّر النواب الـ 128 بأحكام تلك المادة:

إنّ المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يُعتَبَر هيئة انتخابية… ويَتَرتَّب عليه الشروع حالاً في إنتخاب رئيس الدولة”.

وسأل خلف: “أين أنتم يا نواب الأُمّة”؟!

    المزيد من أخبار لبنان

    الوزير هيكتور حجار
    حجار: لا نوافق على أي طرح لا ينطلق من مبدأ العدل والمساواة بين اللبنانيين والنازحين السوريين
    سمير جعجع
    جعجع: خلاصنا بين أيدينا وليس عند الدول الكبرى
    الدولار الأميركي
    الدولار إلى مزيد من التراجع... كم سجل؟

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    تحذيرات جديدة من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا توقّع ليوم غد؟
    مؤشر قياس الزلازل
    زلزالان يضربان الأردن شمالي البحر الميت
    أسعار المحروقات
    بيان لنقابة أصحاب المحطات... وهذا ما جاء فيه