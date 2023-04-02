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خلف يُذكّر بمادّة دستوريّة: أين أنتم يا نواب الأُمّة!؟

منذ 12 دقيقة
ملحم خلف

ملحم خلف

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غرّد النائب ملحم خلف عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: في اليوم 74 على تواجدنا المتواصل في قاعة المجلس النيابي تنفيذاً للمادة 74 مِن الدستور، نُذكِّر النواب الـ128 بأحكام تلك المادة:

“إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، فَلِأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون”..

وختم خلف: أين أنتم يا نواب الأُمّة!؟

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