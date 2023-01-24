خليل: أولويتنا التوافق ولكن.. سنمضي بفرنجيّة في هذه الحالة!

أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أنّه إذا جمع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ٦٥ صوتًا من دون الكتلتين المسيحيتين سنمضي به، فأولويتنا التوافق، لكن عندما تصبح المعركة معركة أرقام فكل طرف يقوم بمصلحته.

وقال خليل في حديث لـmtv: “مَن قال أن فرنجية لن ينال أي صوت من الكتلتين المسيحيتين؟ وبالتأكيد حضور التيار الوطني الحر في أي جلسة مفترضة لانتخاب فرنجية يعطي قدرة أكبر على التمثيل”.

وأضاف “بكّير كتير” لإعلان إستحالة وصول فرنجية، فالمعركة ما زالت في بدايتها، وتمسّك جنبلاط بترشيح معوّض لا يمنع أن يعطي رأيه في ترشيحات أخرى عندما يتم الاعلان عنها وعدم إعلان فرنجية ترشيحه قبل جمع الأكثرية يدلّ على جديته”.

واعتبر خليل أنّ “طرح إعادة النظر بالتركيبة السياسية يحتاج الى إعادة نظر جوهرية من جعجع ونرفض أي حديث يمسّ باتفاق الطائف والميثاق الوطني والدستور”.