خليل وزعيتر لم يمثلا أمام صوان: ما بلّغونا

لم يمثل الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام القاضي فادي صوان على اعتبار أنهما لم يتبلغا قرار استدعائهما رسمياً.

وكشفت معلومات صحفية أن الجلسة قد تتأجل لأن حسن خليل وزعيتر لم يمثلا امام القضاء والقاضي صوان لم يتخذ قراره بعد في هذا الخصوص فزعيتر اكد ان اي طلب لم يرده من القاضي فادي صوان ولم يتبلغ القرار رسمياً بعد.

وفي السياق، ردّ حسن خليل على سؤال حول حضوره إلى مكتب المحقق العدلي. وقال: “لم أتبلغ أي دعوة في هذا الشأن سوى ما تم تسريبه وقرأناه في وسائل الإعلام”.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أيضاً رفض استجوابه من قبل القاضي فادي صوان الذي اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.

واتصل صوان بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه اليوم الإثنين لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.

وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة، وأشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائيا في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق سلطاته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين قالوا إن قراره ينم عن شجاعة.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت أدى إلى سقوط مئات الضحايا الأبرياء وآلاف الجرحى وآلاف المشردين على الطرقات من دون منازل بسبب عصف الانفجار والأضرار التي خلّفها.

ويعود سبب الانفجار إلى إهمال السلطة وفسادها واستهتارها بالشعب ولا حسيب ولا رقيب كون كل منهم يتلطى وراء طائفته من دون أي إدراك لحجم الضرر الذي خلّفته هذه الإبادة الجماعية.