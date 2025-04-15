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دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية... الجيش يوقف أكثر من 100 سوري

منذ 18 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، أن وحدات من الجيش اللبناني نفّذت سلسلة من التوقيفات في مناطق مختلفة، شملت أشخاصًا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وآخرين متورطين في أعمال تهريب وإطلاق نار وطعن.

ووفق البيان، أوقفت وحدات الجيش عند عدد من الحواجز المنتشرة في مختلف المناطق، 105 سوريين دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة، وتوزعت التوقيفات في النقاط التالية:

“حاجز دير عمار – الشمال

حاجز فيسان – الهرمل

حاجز عين الشعب – عرسال

حاجز حربتا – الهرمل

حاجز الزيرة – كسروان”.

وأشار البيان إلى أن هذه التوقيفات تأتي في إطار الجهود المتواصلة للحدّ من عمليات التسلل غير الشرعي عبر الحدود الشرقية والشمالية للبنان، والتي تصاعدت خلال الأشهر الماضية، لا سيما مع ازدياد أعداد النازحين السوريين ومحاولات التهريب باتجاه الداخل اللبناني.

وفي سياق أمني متصل، أوقفت وحدات من الجيش، بمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات، ثلاثة أشخاص في قضايا مختلفة، هم:

“السوري (م.ع.) في منطقة المنصورة – الهرمل، بعد إقدامه على طعن أحد المواطنين.

المواطن (و.ح.) في منطقة المدفون – الشمال، لتهريبه عددًا من السوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير قانونية.

المواطن (ع.ع.) في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية، بعد إقدامه على إطلاق النار، حيث ضُبط بحوزته سلاح حربي غير مرخّص”.

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