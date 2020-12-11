استمع لاذاعتنا

دريان: الادعاء على مقام رئاسة الحكومة تجاوز للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء

منذ 4 دقائق
مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية الشيخ "​عبد اللطيف دريان"​

مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية الشيخ "​عبد اللطيف دريان"​

A A A
طباعة المقال

صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان الآتي:

“إن الادعاء على مقام رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول وتجاوز للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين، ويصب في اطار حملات كيدية واضحة للعيان لا تخدم العدالة لفريق معين دون أخر لتصفية حسابات سياسية، نحن مع القضاء النزيه الشفاف ومع الحرص على تحقيق العدالة وفقا لأحكام القانون والتزام الدستور، واي تسيس أو استنساب ادعاء لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت هو جريمة أخرى بحق الوطن، فالكل مسؤول في هذا الحادث المفجع، وليعلم الجميع ان الوطن لا يبنى على المصالح الخاصة والكيديات ولا على الاستنساب فلندع القضاء يأخذ مجراه بكل تجرد وانفتاح بعيدا عن الضغوط ودون تقييده بسلاسل السياسة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس عون
    الرئيس عون: من الضروري احترام القوانين التي تحفظ حقوق المودعين
    المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
    صدور الحكم بحق سليم عياش في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري
    وزيرة الدفاع زينة عكر
    هذا ما بحثته اللجنة الوزارية لكورونا برئاسة عكر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    آثار انفجار عين قانا
    انفجارات محدودة على مواقع “حزب الله”… بديل الحرب الشاملة؟
    طائرة الشبح
    بالفيديو: رصد طائرة شبحية فوق أحد الشواطئ “في ظهور نادر”
    هيفاء وهبي
    هيفاء وهبي تصدم الجمهور برأيها حول لقاح كورونا …وما علاقة الإيدز؟