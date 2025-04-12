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دعارة ومخدرات.. دوريات أمنية وتوقيفات بجرائم مختلفة!

منذ 45 دقيقة
دعارة- تعبيرية

دعارة- تعبيرية

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها وتوقيف مرتكبيها، وفي أثناء قيام دوريّة أمنيّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، عند منتصف ليل تاريخ 08-04-2025، بمهامّ وحواجز ظرفيّة لحفظ الأمن والنّظام في محلّة جونية، اشتبهت بسيارة نوع “نيسان سنترا” لون أبيض على الطريق البحري على متنها ثلاثة أشخاص، وهم كلّ من:

م. ش. (مواليد عام 2002، سوري)
م. ع. (مواليد عام 2004، سوري)
ح. ج. (مواليد عام 2005، سوري)

بتفتيشهم والسّيّارة، عُثِرَ على كميّة من حشيشة الكيف والماريجوانا وحبوب مخدّرة “كبتاغون” و”دفاتر ورق لفّ سجائر”.

كذلك، تمكّنت دوريّة أمنيّة أخرى من المفرزة المذكورة، عند منتصف ليل تاريخ 09-04-2025 من توقيف المدعو م. د. (مواليد عام 1992، لبناني)، على متن “فان” لنقل الركّاب في محلّة الطريق البحريّة – جونية، وبرفقته المدعوّة ر. خ. (مواليد عام 2006، لبنانيّة)، للاشتباه بهما.

بالتّحقيق معهما، اعترف الأوّل بقيامه بتسهيل أعمال الدّعارة، من خلال اصطحاب عددٍ من الفتيات من محلّة الدورة إلى أحد المقاهي الليليّة في منطقة المعاملتَين – بالاتّفاق مع صاحب المقهى- بهدف القيام بأعمال منافية للحشمة أمام الزّبائن لقاء مبلغ ماليّ، ومن بينهنّ (ر. خ.) المذكورة.

أودع الموقوفون القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.

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