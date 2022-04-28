دوريات أمنية ليلاً في النبطية بمناسبة عيد الفطر

هنأ محافظ النبطية حسن فقيه “اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الفطر السعيد”، معتذرا عن “عدم تقبل التهاني بالعيد نظرا الى الظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون”.

وأشار المحافظ فقيه انه “لمناسبة العيد، فان مجلس الامن الفرعي الذي انعقد اليوم برئاسته في سرايا النبطية، واتخذ قرارا بتسيير دوريات امنية في النبطية من التاسعة مساء وحتى الأولى فجرا، تشارك فيها مخابرات الجيش في النبطية وامن الدولة وقوى الامن الداخلي والامن العام وشرطة بلدية النبطية لمواكبة المواطنين الذين يقصدون النبطية بعد الإفطار للتبضع وشراء حاجات العيد، على ان تستمر الدوريات حتى عيد الفطر وتأخذ الوتيرة المرتفعة صبيحة العيد حول المساجد التي يؤمها المصلون بإمامة مفتي النبطية سماحة الشيخ عبد الحسين صادق”.

ولفت فقيه انه اعطى “امرا لبلدية النبطية بان تقوم شرطتها البلدية بإزالة عربات الباعة والاكشاش من ساحة النبطية وطرقاتها الرئيسة، إفساحا في المجال امام رواد سوق النبطية وامام المصلين ليلا الذين يرتادون الجوامع للصلاة والدعاء بامامة الشيخ صادق خصوصا صبيحة يوم العيد”.