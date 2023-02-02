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دوكان: الإتفاق مع صندوق النقد الممر الأساسي لإعادة التعافي

منذ 20 دقيقة
دوكان

دوكان

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إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع السفير المكلّف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان صباح اليوم الخميس 2\2\2023 في السرايا خلال الاجتماع، أكد دوكان أنه “يزور لبنان في إطار جولة قادته الى مصر والأردن في إطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة”.

وأشار دوكان الى أنه “سيزور الولايات المتحدة الأميركية، خلال أسبوعين، للبحث مع المسؤولين الأميركيين في السبل الآيلة الى تحييد ملف الكهرباء عن “قانون قيصر” بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة”.

ولفت “الى ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة، وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وفق القانون الساري المفعول”.

وشدّد “على وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل بالنسبة لفرنسا وللمجتمع الدولي الممر الأساسي لاعادة التعافي الى الاقتصاد اللبناني، والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقع الحصول عليه من صندوق النقد. هذا الاتفاق يعزز الثقة الدولية بلبنان وبمؤسساته وبالعمل الحكومي”.

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