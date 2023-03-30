دولارات المودعين "شارفت على الانتهاء".. خبيرٌ اقتصاديّ يكشف ما جرى!

رأى الخبير الإقتصادي باتريك مارديني أنّه “لا يُمكن لمصرف لبنان أن يدفع رواتب موظفي القطاع العام على سعر دولار صيرفة 45 ألف ليرة، لأنّ الأموال التي يستخدمها في ذلك، هي ما تبقى من أموال المودعين”.

وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، كشف مارديني أنّ “دولارات المودعين الموجودة في مصرف لبنان شارفت على الانتهاء”، مشيرًا إلى أنه “لا نيّة حقيقيّة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطّ تعافٍ سريعة”.

مع هذا، شدّد مارديني على أنّ “الإصلاحات الجدية في لبنان يمكن أن تبدأ إما عن طريق تجميد الدولة للاحتياطي في مصرف لبنان ومنع المس به لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإما إعادة الأموال إلى أصحابها”.