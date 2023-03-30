الخميس 8 رمضان 1444 ﻫ - 30 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولارات المودعين "شارفت على الانتهاء".. خبيرٌ اقتصاديّ يكشف ما جرى!

منذ 5 دقائق
مصرف لبنان

مصرف لبنان

A A A
طباعة المقال

رأى الخبير الإقتصادي باتريك مارديني أنّه “لا يُمكن لمصرف لبنان أن يدفع رواتب موظفي القطاع العام على سعر دولار صيرفة 45 ألف ليرة، لأنّ الأموال التي يستخدمها في ذلك، هي ما تبقى من أموال المودعين”.

وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، كشف مارديني أنّ “دولارات المودعين الموجودة في مصرف لبنان شارفت على الانتهاء”، مشيرًا إلى أنه “لا نيّة حقيقيّة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطّ تعافٍ سريعة”.

مع هذا، شدّد مارديني على أنّ “الإصلاحات الجدية في لبنان يمكن أن تبدأ إما عن طريق تجميد الدولة للاحتياطي في مصرف لبنان ومنع المس به لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإما إعادة الأموال إلى أصحابها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    من أحد مراكز أوجيرو
    بعد طلب تدخّل الجيش لكسر إضرابهم.. كيف ردّ العاملون في "أوجيرو"؟
    وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية
    جلسة حامية لـ "الأشغال".. وحميّة يتراجع عن عقد إنشاء المبنى الجديد في المطار
    جبران باسيل
    محكمة فلوريدا تردّ الدعوى ضدّ باسيل.. وبيان من مكتبه الإعلاميّ

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!
    من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الحاج إكسلانس
    شتائم وعبارات بذيئة.. فيديو صادم لفنان مصري مشهور خلال التصوير!
    سامي الجميل
    "إشكال خطير" في مجلس النواب.. والجميّل يضع ما حصل في عهدة بري