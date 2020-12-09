دولار السوق السوداء على حاله… بانتظار رفع الدعم؟!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 8100 ليرة و8200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الثلاثاء، ما بين 8100 ليرة و8200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء 9/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وعما يتم تداوله عن رفع الدعم عن الطحين، أوضح مدير عام الحبوب في وزارة الإقتصاد جرجس برباري أن ما يتم التداول به عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول رفع الدعم عن الطحين غير صحيح، مشيراً الى أنه لم يصدر قراراً عن وزارة الإقتصاد حتى اللحظة بهذا الموضوع، مضيفاً أن الأمر مطروح منذ أسبوع وغداً سيكون هناك إجتماع في وزارة الإقتصاد مع أصحاب المطاحن.

وقال” نحن نركز على الطحين الذي يصنع منه الخبز العربي لأنه أساسي في غذاء المستهلك اللبناني”، مشيراً الى أن وزير الإقتصاد سيدعم كمية 27000 طن طحين مخصصين للخبز العربي، وأن هناك آلية لاتخاذ هكذا قرار بناءً على اجتماع الغد.

في سياق متصل، أشار الخبير المالي والاقتصادي دان قزي الى أن قرار وقف الدعم نهاية السنة الحالية سياسي أكثر مما هو تقني وما من أساس قانوني يلزم حاكم المصرف المركزي الوقوف عند عتبة الـ 17 مليار ونصف لأن كل الأموال الموجودة في الاحتياطي هي من ودائع الناس.

وفي حديث الى “صوت كل لبنان” أوضح قزي أن المسار السلبي لناحية تعثر تشكيل الحكومة ينعكس سلبا على سعر صرف الدولار مع تعزيز الطلب عليه. وعن رفع المصارف رأسمالها رأى قزي أن الامر مرتبط بمدى جدية الخطوة وإذا لم يلق تجاوبا من قبل أصحاب المصارف فتسقط الملكية عنهم وتتحول للمصرف المركزي.