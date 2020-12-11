دولار السوق السوداء يتذبذب في هامش “ضيق”… كم بلغ سعر صرفه اليوم؟

لايزال سعر صرف الدولار في السوق السوداء يتذبذب في هامش “ضيق” وقد سجل سعر صرفه صباح اليوم، ما بين 8100 ليرة و8200 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد ان سجل مساء أمس، ما بين 8150 ليرة و8250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

الى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 11/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.