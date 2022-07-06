دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟

يستمر دولار السوق السوداء بالتلاعب في ظل غياب المعنيين بوضع حد لهذا التلاعب الذي يتحكم بلقمة عيش اللبنانيين حيث لا رقيب ولا حسيب على هذا التفلت خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية التي تتأثر بارتفاع الدولار دون أي مبرّر.

وسجل 29200 ليرة لبنانية للشراء و29100 ليرة لبنانية للبيع.

وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ بدء التراجع الاقتصادي في عام 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الطريق لا يزال صعبا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية.

أقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال.

وتتضمن الخطة إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول تشرين الثاني.

لكن جمعية مصارف لبنان اعترضت على خارطة الطريق قبل أيام، قائلة إنها تضع الخسائر الكاملة للانهيار الاقتصادي في البلاد على عاتق المودعين.

وكان بلغ حجم التداول على منصة صيرفة /73,800,000/$ ثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة ألف دولار أميركي بمعدل 25300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.