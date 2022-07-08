الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
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دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... فكم بلغ؟

منذ ساعة واحدة
دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه

دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه

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شهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء مزيداً من الارتفاع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين 29550 ليرة مبيع و29500 ليرة شراء.
وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ بدء التراجع الاقتصادي في عام 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الطريق لا يزال صعبا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية.

أقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال.

وتتضمن الخطة إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول تشرين الثاني.

لكن جمعية مصارف لبنان اعترضت على خارطة الطريق قبل أيام، قائلة إنها تضع الخسائر الكاملة للانهيار الاقتصادي في البلاد على عاتق المودعين.

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