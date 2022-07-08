دويهي التقى مولوي.. وهذا ما تم مناقشته

ذكر النائب ميشال دويهي، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، “أنني اجتمعت بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، كجزء من دوري الرقابي على السلطة التنفيذية، وناقشنا العديد من المواضيع”.

ولفت إلى أن من بين ما تم مناقشته، “جريمة الإغتصاب المتسلسل في القاع: طالبنا الوزير بحماية أهالي الضحايا من الضغوطات التي قد يتعرضون لها، وشددنا على ضرورة مصارحة الرأي العام بالخطوات التي يتم القيام بها لحماية الضحايا وذويهم وان يأخذ القضاء مجراه لمعاقبة الجاني”.

وأشار دويهي، إلى أنّ “حادثة الإعتداء على عمال في العاقورة: سألنا الوزير إذا كان قد تم إلقاء القبض على كل المتورطين وقد أكد هذا الأمر كما أكد أن القضية أصبحت بعهدة القضاء”.