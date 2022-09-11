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ديفيد شينكر: ملفات الترسيم والحرب والسلم في يد حزب الله

منذ 19 ثانية
ديفيد شينكر

ديفيد شينكر

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أعلن مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة السابق للشرق الأدنى ديفيد شينكر، أن ملف الترسيم ليس في يد الدولة اللبنانية بل في يد حزب الله وان لا علاقة لاتفاق ترسيم الحدود والاتفاق النووي.

وقال شينكر في حديث لـ ام تي في: “لا أعرف ما هي العلاقة بين الاتفاق النووي وملف الترسيم. اعتقد ان الامور في نهاية المطاف تعود لحزب الله، هل هذا الاتفاق مناسب له ام لا. هذه المجموعة غير الشرعية هي من ستقرر غن البلاد. لكن لا اعتقد ان هناك علاقة بين الاتفاق النووي وترسيم الحدود.

وأكد شينكر ان احتمال الحرب وارد مع الاتفاق النووي ومن دونه.

وتابع: “هناك اعلان عن تأجيل ضخ الغاز من كاريش لأسباب تقنية بحسب الاسرائيليين. وأتوقع ان يسيروا قدما في التنقيب مع او من دون اتفاق مع الاميركيين في تشرين الاول. ولكن مرة جديدة قرار السلم والحرب لا يعود للحكومة اللبنانية بل لحزب الله الذي يتصرف كقوة سيادية فإذا هو من سيتخذ القرار. إذا كان يعتبر حسن نصرالله ان استخراج اسرائيل للغاز من كاريش استفزازا فمن الممكن ان تنشب حرب. وبرأيي ليس هذا ما يريده حزب الله الآن.

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