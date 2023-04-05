رؤية اقتصاديّة للتعاون بين لبنان وساحل العاج.. ودور فعّال للجالية اللبنانيّة

بحث رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مع سفير ساحل العاج كريستوف كواكو، في سبل تفعيل وتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد شقير عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، خصوصًا مع وجود جالية لبنانية كبيرة تعلب دورًا فعالًا في ساحل العاج.

كما أكد ضرورة العمل على تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية من ضمن رؤية واضحة ومجدية ترتكز بشكل أساسي على الجالية اللبنانية وعلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مركزًا في هذا الإطار على أهمية زيادة التبادل التجاري، وتسهيل عملية إنسياب المنتجات الصناعية اللبنانية التي تتمتع بمواصفات وجودة عالية الى أسواق ساحل العاج.

من جهته، نوه السفير كواكو بإهتمام شقير بتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا استعداد بلاده للقيام بكل ما يلزم في هذا الإطار، مشيدًا في الوقت نفسه بالجالية اللبنانية وبديناميكية القطاع الخاص اللبناني والنجاحات التي يحققها في لبنان وفي مختلف دول العالم.

ووجه دعوة إلى شقير للمشاركة في معرض الدول الإفريقية المنتجة للكاكاو والقهوة الذي سيقام في أيلول المقبل في أبيدجان.